بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت بدون تقطيع HD في دوري أبطال أفريقيا

يبحث العديد من مشجعي كرة القدم في وقتنا الحالي عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم، وتعد هذه المنافسة هي الجولة الرابعة في دور المجموعات الخاص بدوري أبطال أفريقيا، والجدير بالذكر أن هذه المباراة يترقبها العديد من الأشخاص وبالتحديد عشاق المارد الأحمر، ولمعرفة القنوات الناقلة، وموعد بث المباراة تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

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سبق تعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد فى المباراة التى جمعتهما 8 ديسمبر الماضى باستاد برج العرب فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

توج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصرى للأبطال، والتى أقيمت مؤخراً فى دولة الإمارات وتوج الأهلى بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.

ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دورى أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

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وافتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائري سلبياً فى القاهرة.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل صدام شباب بلوزداد

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا قبل مباراة شباب بلوزداد، على النحو التالي:

1- الأهلي 5 نقاط (3 مباريات).

2- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط (4 مباريات).

3- شباب بلوزداد الجزائري 4 نقاط (3 مباريات).

4- ميدياما الغاني 4 نقاط (4 مباريات).

الأهلي وشباب بلوزداد

قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

وجاء قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا، على النحو التالي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - محمد هاني - أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - كريم نيدفيد - حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - كريم فؤاد - مصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: أنتوني موديست - محمود عبد المنعم كهربا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا اليوم

ومن المتوقع أن يخوض المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، مباراة اليوم أمام شباب بلوزداد بتشكيل مدجج بنجوم «المارد الأحمر»، وذلك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والوصول إلى صدارة المجموعة.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات - أنتوني موديست - رضا سليم.