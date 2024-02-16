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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سفينة تتعرض لهجوم صاروخي في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية

صاروخ
صاروخ

أفادت وكالة العمليات التجارية البحرية البريطانية، عن تعرض سفينة لهجوم صاروخي في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية، مؤكدًا عدم وقوع أضرار بالسفينة أو أي اصابات بين أفراد الطاقم.

وقالت الوكالة في بيان لها اليوم الجمعة: "سفينة كانت تمر شمال غرب مدينة المخا اليمنية تعرضت لهجوم صاروخي وأبلغت عن وقوع انفجار على مقربة منها".

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات للجماعة.

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل ضربات الحوثيين.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ133 فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول وقف النار وإطلاق الأسرى والرهائن.

المصدر: أ ف ب+RT

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