الإسكندرية: حملات لإزالة التعديات بحى شرق بمنطقة خورشيد

فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيًا للغذاء ، ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على حقوق الشعب ومُقدرات الأجيال القادمة والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف التعديات على مستوى جميع المحافظات.

قاما حى شرق بش حملة قوية لازالة التعديات على اراضى الدولة واحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق معهم، واعلن اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، أن الإدارات المعنية بالحي تمكنت من تنفيذ إزالة فورية لأعمال بناء هنجر سكة ١٦ بمنطقة خورشيد شرق المدينة بمساحة (٢٨٠) مترا، تم بناؤه دون ترخيص بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة التصدي بكل حزم لأي أعمال بناء مخالف وعدم التهاون فى حالات التعدى على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شدد حبيب على الإدارات المعنية باستمرار متابعة ورصد كافة مخالفات البناء بنطاق الحي وإيقافها في المهد حفاظًا على الصالح العام.

اكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ان الدولة بكامل أجهزتها ستتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية وأملاك وأراضى الدولة فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي ، ولا تملك الدولة رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.

مؤكدًا علي مواصلة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بالمحافظات حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية ، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير العديد من المحاضر ضد المتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

حذر محافظ الاسكندرية أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي ، لافتاً إلى أنه سيتم الاستمرار فى إزالة كافة التعديات التى تم رصدها خلال الفترة الأخيرة للإنتهاء منها بالكامل .