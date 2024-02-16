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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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روسيا تطالب أمريكا بالتحلي بضبط النفس وانتظار نتائج الطب الشرعي بشأن وفاة نافالي

وفاة نافالني
وفاة نافالني

أكدت وزارة الخارجية الروسية إنه على الولايات المتحدة التحلي بضبط النفس وانتظار نتائج الطب الشرعي بشأن وفاة نافالني، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

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وفاة نافالني.. المعارض الذي هدد عرش بوتين


 

 أعلنت إدارة خدمة السجون الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، وفاة السجين أليكسي نافالني.

 

يذكر أن نافالني شكل أكبر التهديدات لشرعية بوتين خلال فترة حكمه التي امتدت لأكثر من عقدين.

 

 حكم على نافالني بالسجن 19 عامًا في أغسطس 2023 الماضي، بعد إدانته بتكوين مجتمع متطرف، وتمويل الأنشطة المتطرفة والعديد من الجرائم الأخرى، وكان يقضي بالفعل عقوبة السجن لمدة 11 عامًا ونصف في منشأة شديدة الحراسة بتهمة الاحتيال وتهم أخرى ينفيها.

 

 وقال أنصار نافالني، إن اعتقاله وسجنه محاولة ذات دوافع سياسية لخنق انتقاداته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

 وذكرت المتحدثة باسم نافالني كيرا يارميش، أن المحامين قاموا بمحاولات عدة للوصول إلى مستعمرتين جزائيتين يُعتقد أن نافالني، الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة، موجود فيهما. وأضافت يارميش أنهم أُبلغوا أن الرجل البالغ من العمر 47 عامًا، لم يكن في مستعمرات IK-6 أو IK-7 العقابيتين.

 

 ثم فقدت عائلته الاتصال معه حوالى ثلاثة أسابيع، ثم قال المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني إنه “بخير”، بعد رحلة طويلة و”مرهقة” إلى سجنٍ جديد وناءٍ في القطب الشمالي الروسي.

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