الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حكم روسي يقود مباراة اتحاد جدة والطائي في الدوري السعودي

اتحاد جدة
اتحاد جدة

يلتقي اتحاد جدة مع نظيره الطائي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ19 المؤجلة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية.
 

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وقرر لجنة التحكيم بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إسناد مهمة إدارة المباراة للروسي سيرجي كاراسيف، ويعاونه ماكسيم جافريلين، وإجور ديميشكو، والحكم الرابع السعودي عبدالصمد بكري، أما تقنية الفيديو الحكم الروسي سيرجي إيفانوف، ويعاونه السعودي محمد العبكري.
 

تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمباراة الطائي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
خط الدفاع: حسن كادش - مدالله العليان - أحمد حجازي - عمر هوساوي
خط الوسط: فيصل الغامدي - نجولو كانتي - سلطان الفرحان
خط الهجوم: رومارينهو - صالح العمري - عبدالرزاق حمدالله
موقفق الفريقين:
يقع اتحاد جدة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ويملك في رصيده 28 نقطة، فيما يتواجد الطائي في المركز السادس عشر ويملك في رصيده 17 نقطة.
 

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