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السبت 17 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المنيا: افتتاح ٣ مساجد فى قرى مطاى وأبو قرقاص

إفتتاح مسجد المنيا
إفتتاح مسجد المنيا

فى إطار الإستعداد لإستقبال شهر رمضان المعظم ، وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا مديرية الأوقاف ، بالإنتهاء من تجهيز المساجد والساحات لإستقبال المصلين ، وإقامة الصلوات و أداء التراويح .

مشددا على استمرار حملات النظافة و التعقيم ، و الإلتزام بكافة تعليمات رئاسة مجلس الوزراء ، خلال الشهر الفضيل ، وفى سياق متصل ، أناب محافظ المنيا اليوم الجمعة  كل من ، عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ، لإفتتاح  مسجد السلام بقرية ابو يعقوب التابعة للوحدة المحلية لصفط الخمار ، بحضور فضيلة الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة أوقاف المنبا، وهشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى .

 

وذلك لإفتتاح مسجد النور بقرية ابجاج الحطب التابعة لمجلس قروى حلوة بمركز ومدينىة مطاى  شمال المنيا ، وتاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص  جنوب المنيا ، لإفتتاح مسجد امبارك الغربى بقرية بلنصورة  التابعة لمجلس قروى نزلة اسمنت ، ويأتى ذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد عدد من المساجد بقرى ومراكز المحافظة .

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