المنيا: افتتاح ٣ مساجد فى قرى مطاى وأبو قرقاص

فى إطار الإستعداد لإستقبال شهر رمضان المعظم ، وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا مديرية الأوقاف ، بالإنتهاء من تجهيز المساجد والساحات لإستقبال المصلين ، وإقامة الصلوات و أداء التراويح .

مشددا على استمرار حملات النظافة و التعقيم ، و الإلتزام بكافة تعليمات رئاسة مجلس الوزراء ، خلال الشهر الفضيل ، وفى سياق متصل ، أناب محافظ المنيا اليوم الجمعة كل من ، عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ، لإفتتاح مسجد السلام بقرية ابو يعقوب التابعة للوحدة المحلية لصفط الخمار ، بحضور فضيلة الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة أوقاف المنبا، وهشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى .

وذلك لإفتتاح مسجد النور بقرية ابجاج الحطب التابعة لمجلس قروى حلوة بمركز ومدينىة مطاى شمال المنيا ، وتاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، لإفتتاح مسجد امبارك الغربى بقرية بلنصورة التابعة لمجلس قروى نزلة اسمنت ، ويأتى ذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد عدد من المساجد بقرى ومراكز المحافظة .