" كيفية مواجهة الإدمان".. ندوة بالمنيا

نفذت إدارة الشباب بالمنيا النادى الثقافي ، بقاعة ديوان عام مديرية الشباب والرياضة ، ندوة توعوية عن كيفية مواجهة الإدمان ضمن فاعليات النادى الثقافى ، وذلك بحضور عدد من المتخصصين من إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالمنيا .

وقد حاضر الندوة التوعوية ، الدكتور محمد احمد محمود مدير إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة سابقا، امل محمد فتحى ، هناء عبد العظيم احمد المسؤولين الاعلاميين بمديرية الصحة، وتناولت المحاضرة موضوع الإدمان وتأثيره المدمر على الفرد والمجتمع ، وان اقصر طريقة لمحاربة الإدمان هو الوقاية من المخدرات ، والإبتعاد عنها فهي تدمر الإنسان، كذلك ضرورة من ممارسة الرياضة وفوائدها ، والإرتباط بالأسرة ، وا داء الفرائض السماوية والتغذية السليمة ،والنوم مبكرا والإستيقاظ مبكرا وفائدة على الصحة الجسمية والنفسية .

وشارك بالندوة لفيف من الشباب والفتيات ، من أعضاء النادى الثقافى ، وفى نهاية اللقاء أجابوا على أسئلة الحاضرين ، ويأتى ذلك بتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، نجوى صلاح وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، علاء الدسوقى مدير عام البرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة ، محمود جبر مسؤل الأندية الثقافية بوزارة الشباب ، اشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، مدحت موريس مدير إدارة الشباب بالمديرية ، اشراف وتنفيذ عبد الجيد محمد تهامى منسق النادى الثقافى ، سمير عبد الملاك رياض مسؤل التنفيذ للنادى الثقافى