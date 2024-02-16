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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

" كيفية مواجهة الإدمان".. ندوة بالمنيا

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

نفذت إدارة الشباب بالمنيا النادى الثقافي ، بقاعة ديوان عام مديرية الشباب والرياضة ، ندوة توعوية عن كيفية مواجهة الإدمان ضمن فاعليات النادى الثقافى ، وذلك بحضور عدد من المتخصصين  من إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بالمنيا .

 

وقد حاضر الندوة التوعوية ، الدكتور محمد احمد محمود مدير إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة سابقا،  امل محمد فتحى ، هناء عبد العظيم احمد المسؤولين الاعلاميين بمديرية الصحة، وتناولت المحاضرة موضوع الإدمان وتأثيره  المدمر على الفرد والمجتمع ، وان اقصر طريقة لمحاربة الإدمان هو الوقاية من المخدرات ، والإبتعاد عنها فهي تدمر الإنسان، كذلك ضرورة من ممارسة  الرياضة  وفوائدها ، والإرتباط بالأسرة ، وا داء الفرائض السماوية والتغذية السليمة ،والنوم مبكرا والإستيقاظ مبكرا وفائدة على الصحة الجسمية والنفسية .

 

وشارك بالندوة لفيف من الشباب والفتيات ، من أعضاء النادى الثقافى ، وفى نهاية اللقاء أجابوا على أسئلة الحاضرين ، ويأتى ذلك بتوجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، نجوى صلاح وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، علاء الدسوقى مدير عام البرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة ، محمود جبر مسؤل الأندية الثقافية بوزارة الشباب ، اشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، مدحت موريس مدير إدارة الشباب بالمديرية ، اشراف وتنفيذ عبد الجيد محمد تهامى منسق النادى الثقافى ، سمير عبد الملاك رياض مسؤل التنفيذ للنادى الثقافى

الجريدة الورقية