الرئيس الكيني يأمر بإيواء عائلة الرياضي كيلفن كيبتوم

أرسل الرئيس الكيني وليام روتو، مهندسين إلى منزل حامل الرقم القياسي العالمي الراحل كيلفن كيبتوم، مع تعليمات لبناء منزل من ثلاث غرف نوم.

وكان كيبتوم يخطط لبناء منزل لعائلته قبل أن يقتل في حادث سير يوم الأحد الماضي.

ونفى مكتب الرئيس تقارير إعلامية محلية بأن المنزل يجب أن يكون جاهزا بحلول جنازة كيبتوم الأسبوع المقبل.

وقد بدأت الحفريات بالفعل، قال المتحدث باسم العائلة.

يتم بناء المنزل على مزرعة مساحتها أربعة أفدنة اشتراها كيبتوم على بعد حوالي 16 كيلومترا (10 أميال) من منزل العائلة في الوادي المتصدع ، حيث كان يخطط لبناء منزله في وقت لاحق من هذا العام.

"هناك ثلاثة مهندسين هنا يشرف عليهم كبار المسؤولين الحكوميين"، قال المتحدث باسم العائلة فيليب كيبلاغات لبي بي سي.

ومن المأمول أن يكون المنزل جاهزا بحلول نهاية فترة الحداد التي تبلغ 40 يوما.

ومن المقرر أن تقام جنازة كيبتوم في 24 فبراير/شباط.

وقالت الشرطة إن كيبتوم، وهو أب لطفلين يبلغ من العمر 24 عاما، قتل بعد أن انحرفت السيارة التي كان يقودها إلى حفرة.

كما توفي مدربه الرواندي جيرفيه هاكيزيمانا في الحادث بينما أصيبت راكبة.

ودعا والد كيبتوم إلى إجراء تحقيق، قائلا إن أربعة رجال مجهولين زاروا ابنه قبل أيام من الحادث.

والمشتبه بهم محتجزون حاليا لدى الشرطة لاستجوابهم بعد اعتقالهم، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

صدمت وفاة كيبتوم، بعد أربعة أشهر فقط من تحطيمه الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون، كينيا وعالم ألعاب القوى.

كان يخطط لمحاولة أن يصبح أول شخص يركض في ماراثون في أقل من ساعتين في ماراثون روتردام في أبريل.