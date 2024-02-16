4 أحاديث من حفظها وحققها جمع أصول الأخلاق والآداب

جاء حبيب الرحمن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم نورًا مبينًا وبشيرًا ونذيرًا داعي للحق ولدين هو المعاملة الحسنة والأخلاق وقام من خلال سنته الشريف يربينا ويصلحنا ويعلمنا شئون حياتنا، فذكر الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا بالأزهر الشريف 4 أحاديث قال أنه من حفظها وحققها فقد جمع أصول الأخلاق والآداب.



الحديث الأول



جاء في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت رواه بخاري ومسلم



وجاء في شرح الحديث أن النووي رحمه الله قال: فمعناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرًا محققًا يثاب عليه واجبًا أو مندوبًا(ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه)، فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه، فليُمسِكْ عن الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين، فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورًا بتركه، مندوبًا إلى الإمساك عنه؛ مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه، وهذا يقع في العادة كثيرًا أو غالبًا، وقد قال الله تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾.





الحديث الثاني



عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) حديث حسن رواه الترمذي وغيره.



وجاء في شرح الحديث أن َالمقصود منْ كمالِ محاسنِ إسلامِ المسلمِ وتمامْ إيمانهِ ، ابتعادهُ عما لا يخصهُ ولا يهمهُ وما لا يفيدهُ منْ الأقوالِ والأفعالِ ، وعدمَ تدخلهِ في شؤونِ غيرهِ ، وعدمَ تطفلهِ على غيرهِ فيما لا ينفعهُ ولا يفيدهُ ، ويدخلَ أيضا في عمومِ المعنى : الابتعادُ عما لا يعني مما حرمَ اللهُ عزَ وجلَ وما كرههُ النبيُ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ .



الحديث الثالث



وعن أَبي هريرة: أَنَّ رَجُلًا قَالَ للنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِني، قَالَ: لا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ: لا تَغْضَبْ رواه البخاري.



وجاء في شرح الحديث أن الغضب جماع الشر ، ومصدر كل بليّة ، فكم مُزّقت به من صلات ، وقُطعت به من أرحام ، وأُشعلت به نار العداوات ، وارتُكبت بسببه العديد من التصرفات التي يندم عليها صاحبها ساعة لا ينفع الندم . إنه غليان في القلب ، وهيجان في المشاعر ، يسري في النفس ، فترى صاحبه محمر الوجه ، تقدح عينيه الشرر ، فبعد أن كان هادئا متزنا ، إذا به يتحول إلى كائن آخر يختلف كلية عن تلك الصورة الهادئة ، كالبركان الثائر الذي يقذف حممه على كل أحد . ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء :"اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا"





الحديث الرابع



عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) ، رواه البخاري ومسلم .



وجاء في شرح الحديث أن المسلم مطالب بسلام القلب فيحب لأخيه ما يحبه لنفسه وفي ذلك يشمل حتى الكافر فيحب له ما يحبُّ لنفسه من دخوله في الإسلام، كما يحبّ للمسلم دوامه، ومن ثم كان الدعاء بالهداية مستحباً، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو لكفار قريش بالخير، ويحبه لهم، ويقول: “اللهم اهد قومي؛ فإنهم لا يعلمون".



ووضح الدكتور رمضان عبد الرزاق في نهاية حديثه أن الحديث الأول عن ضبط اللسان والحديث الثاني الوصية بترك الفضول والحديث الثالث ضبط النفس والرابع ضبط القلب.