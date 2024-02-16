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السبت 17 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الداخلية تضبط 158 قطعة سلاح ناري خلال يوم

ضبط أسلحة نارية
ضبط أسلحة نارية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

 

ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية  التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط ( 158قطعة سلاح نارى بحوزة 114متهم).. وذلك على النحو التالى :(21) بندقية آلية.(42) بندقيةخرطوش .(6) طبنجات .(89) فرد محلى .(385) طلقة مختلفة الأعيرة .(20) خزينة متنوعة.(201) قطعة سلاح أبيض .

 

وفي سياق منفصل أمرت جهات التحقيقات، يوم الخميس، بحبس 3 متهمين بالتعدي على فتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، على خلفية التحقيقات في اتهام حارسة عقار لعاطلين اثنين بمواقعة ابنة شقيقتها البالغة من العمر 16 عاما، كرها عنها، في أحد الأماكن المهجورة في النزهة.

 

كما أمرت النيابة العامة في النزهة، بعرض طالبة التي استدرجها حبيبها إلى منطقة مهجورة وتعدى عليها جنسياً على الطب الشرعي، بالإضافة إلى تكليف بسرعة إجراء التحريات التكميلية لمباحث قسم شرطة النزهة للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

كان قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة تضمن ورود بلاغ من حارسة عقار بمدينة نصر وابنة شقيقتها البالغة من العمر 16 عاما، أفادت فيه بوجود علاقة عاطفية بين ابنة شقيقتها وطالب، 16 سنة، وأنها أثناء مقابلة الفتاة له بأحد الأماكن المهجورة حضر اثنان من أصدقائه، وقام أحدهما بمعاشرتها جنسيا رغما عنها وفض غشاء البكارة كرها عنها بمساعدة الآخر.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبط المتهمين وجرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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