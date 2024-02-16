القبض على 315 تاجر مخدرات خلال حملات مكبرة بالمحافظات

شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

ضبط قضايا المخدرات



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (290) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (315) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (130,262 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (28,570كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (22,440 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,977كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت ( 6,797 كيلو جرام).كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 5 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1,310 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,172 كيلو جرام).كمية من مخدر البودر وزنت ( 735 جرام).عدد (1630) قرص مخدر.

وفي سياق منفصل حددت محكمة النقض، جلسة 18 فبراير الجاري، لنظر الطعن رقم 12400 لسنة 91 أمام دائرة الأحد للمتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف إعلاميا بـ "سفاح الجيزة"، على حكم إعدامه في قضية قتل زوجته.

وكانت قد قضت محكمة النقض، في وقت سابق، برفض طعن المتهم قذافي فراج عبدالعاطي، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"، على الحكم الصادر بحقه من محكمة جنايات الإسكندرية بالإعدام شنقًا في قضية قتل فتاة في الإسكندرية في 5 إبريل 2021، وذلك في الطعن رقم 9046 لسنة 91 قضائية، وأيدت حكم الإعدام ليصبح نهائيًا.

تفاصيل القضية عندما قضت محكمة جنايات الإسكندرية بإعدام "سفاح الجيزة" بعد اتهامه في القضية رقم 2340 لسنة 2021 ثان المنتزه جزئية، بقتل المجني عليها "ياسمين. ن" عمدًا ودفنها أسفل عقار ودفنها بمخزن بمنطقة العصافرة.

تفاصيل قضية سفاح الجيزة:

كان المستشار حمادهة الصاوي، النائب العام السابق، أمر في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، “سفاح الجيزة” إلى محكمة الجنايات، في أربع قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربع، من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين، وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها، مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربع.