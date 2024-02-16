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السبت 17 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

على مدار ٣ أيام

ندوات و خدمات تنظيم الأسرة بالعامرية

الفعالية المقامة
الفعالية المقامة

 

أقامت مديرية الصحة بالإسكندرية ، عدد من الندوات الإرشادية على مدار ٣ أيام في الفترة من ١٣ إلى ١٥ فبراير ٢٠٢٤ بمنطقة العامرية الطبية خلال  قافلة خدمية توعوية لخدمات تنظيم الأسرة بالمجان بثلاث أماكن مختلفة؛ جمعية الفائز بقرية الجلاء وجمعية تنمية المجتمع بحارس ومسجد الوادي الكبير بالوادي

ومن جانبها أكدت الدكتورة هنادي سامي ان القافلة قد حازت على إقبال شديد من السيدات حيث تم توقيع الكشف على ١٨٣٥ سيدة و حصول ١٣٤٣ سيدة على احدى وسائل تنظيم الأسرة كما تم توقيع كشف بالسونار  على ٢٢٣ سيدة و تقديم المشورة الصحية ل٩٦٥ سيدة  بالإضافة لتفعيل المبادرات الرئاسية للصحة العامة و رفع الوعي الصحي للمترددات.
 

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