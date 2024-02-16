الجزار وعبد الرحمن يحصلان علي 3 ميداليات ذهبية لدمياط

تستمر مشاركة ابناء دمياط فى مختلف الرياضات بفعاليات بطولة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة رفع الاثقال بالصالة المغطاة بمحافظة بورسعيد فى عدد من الألعاب الرياضية حيث

استطاع كل من اللاعب زياد ممدوح سيد احمد من حصد المركز الاول والميدالية الذهبية تحت 17 سنة وزن +102ك وكذلك حصول اللاعب عبد الرحمن احمد محمد علي المركز الاول والميدالية الذهبية تحت 17 سنة والمركز الثالث والميدالية البرونزية تحت 20 سنة وزن 102 كليو ضمن مشاركة لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة رفع الاثقال مرحلتي الناشئين - الشباب في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال للرجال تحت 15 / 17 / 20 سنة والتي ينظمها الاتحاد المصري لرفع الأثقال بصالة عادل خير الله بمحافظة بورسعيد ليصبح رصيد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة رفع الاثقال بمحافظة دمياط في البطولة عدد 5 ميداليات متنوعة كالاتي 3 ميداليات ذهبية ، وميدالية فضية ، وميدالية برونزية من إجمالي 6 مشاركين وذلك في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضى الإدارة العامة للموهبة الرياضية علي المشاركة في جميع البطولات التي ينظمها الاتحادات الرياضية بمختلف الالعاب المدرجة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للوصول إلي افضل النتائج سواء كانت محلية أو افريقية او عالمية أو أولمبية



3A7555FA-9E5F-474C-9F4E-E8BB6DD35B66

CFA96417-4D23-4AE6-A6D6-F5B957F6E2BE

5047E976-EF6D-4593-ADA1-C7533D8E35E7

2C5C7F24-73DE-44BA-80A0-58040294570B

4140D8DB-42E7-4484-A0E6-D9640E3B556D

0BFF3A71-D6BB-468C-8CDE-2C515811CBA1

EBA21B6A-EAEF-43B5-84BE-491E00DDD6E6