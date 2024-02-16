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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حقيقه طلب الشناوي ٥٠ مليون جنيه للتجديد للأهلى

الشناوي
الشناوي

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن حقيقة طلب حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الشناوي في الحصول على 50 مليون جنيه.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "الأهلي نفى طلب محمد الشناوي بشأن الحصول علي 50 مليون جنيه للموافقة على تجديد عقده الذي ينتهي بنهايه الموسم المقبل".

وتابع: "الأهلي نفى تمامًا طلبات الشناوي بالحصول على 50 مليون جنيه في الموسم من أجل تمديد التعاقد مع النادي الأهلي، بالعكس تمامًا ولم يحدث هذا الموقف".

وأوضح: "محمد الشناوي حاليًا يحصل على 16 مليون جنيه في الموسم بخلاف حملات الإعلان التي تصل إلى 10 ملايين جنيه".

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