حقيقه طلب الشناوي ٥٠ مليون جنيه للتجديد للأهلى

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن حقيقة طلب حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الشناوي في الحصول على 50 مليون جنيه.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "الأهلي نفى طلب محمد الشناوي بشأن الحصول علي 50 مليون جنيه للموافقة على تجديد عقده الذي ينتهي بنهايه الموسم المقبل".

وتابع: "الأهلي نفى تمامًا طلبات الشناوي بالحصول على 50 مليون جنيه في الموسم من أجل تمديد التعاقد مع النادي الأهلي، بالعكس تمامًا ولم يحدث هذا الموقف".

وأوضح: "محمد الشناوي حاليًا يحصل على 16 مليون جنيه في الموسم بخلاف حملات الإعلان التي تصل إلى 10 ملايين جنيه".