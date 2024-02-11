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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تأجيل محاكمة 6 متهمين في "خلية داعش كرداسة" لـ27 فبراير

محكمة
محكمة

أجلت محكمه الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد،  محاكمة 6 متهمين بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة لجلسه 27 فبراير الجارى للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحى أمين وسكرتارية محمود شلبى وسامح شعبان.

جاء بالتحقيقات، أن المتهمين انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور، الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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