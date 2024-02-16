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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

صحة دمياط تعلن استقبال ١٦٥٦٣٥ حالة بالعيادات الخارجية خلال الشهر الماضى

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بدمياط

صرح   الدكتور السيد احمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط انة تم استقبال ١٦٥٦٣٥ حالة بالعيادات الخارجية خلال الشهر الماضى ومن جانب اخر  كشف الدكتور محمد اشرف العزب مدير إدارة المستشفيات  إنه تم استقبال 55550حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ، فضلًا عند دخول نحو 5420 أخرى إلى الاقسام الداخلي و165635بالعيادات الخارجية فى حين بلغ عدد العمليات بمختلف أنواعها  3639عملية واستقبال عدد 837 مريض باقسام الرعايات المركزة وعدد 136 طفل باقسام الحضانات . وأضاف الدكتور محمد فهيم  أنه تم تكثيف المرور الإشرافي  لفرق إدارة الطب العلاجى  ليصل إلى 90 جولة تفقدية تضمنت على جميع المستشفيات التابعة والبالغ عددها 14مستشفى ما بين عام ومركزى ونوعى وذلك للتأكد من تواجد الأطقم الطبية ومتابعة جودة الخدمة المقدمة على مدار الساعة.
ولفت إلى توفير جهاز اشعة مقطعية لقسم الاشعة بمستشفى الزرقا المركزى وتوفير عدد ١ ماكينة غسيل كلوى بقسم الكلى الصناعى بمستشفى ميت ابو غالب المركزى ومتابعة اعمال تطوير قسم العمليات بمستشفى الزرقا المركزى 
وفي ذات السياق قامت ادارة التدريب والمدارس بدمياط تحت اشراف الدكتورة رشا فرج باستئناف تدريب فريق من  الاطباء البشريين من مختلف التخصصات علي اساسيات الطوارئ في دورة تدريبية بعنوان Basic emergency  care 
وتم التدريب العملي لتحقيق اقصي استفادة للمتدربين.
وتخلل التدريب العديد المناقشات والاسئلة .
وتم تقييم مدي استفادة المتدربين من الدورة من خلال إجراء تقييم قبل وبعد. وتم ختام الدورة بعمل تقييم شامل للعملية التدريبية و قياس اداء المدربين و رضا المتدربين ونتائج التدريب لتطوير العملية التدريبية.حيث قام بالتدريب الد كتورة مها محمود استشاري طب الطوارئ بقاعة مركز تدريب صحة المرأة

 

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الجريدة الورقية