شبانة: مؤتمر تقديم التوأم كان عبارة عن كلام "إنشا" ولا أحد يحاسب اتحاد الكرة على إهدار المال العام

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مؤتمر تقديم حسام حسن مدربًا لمنتخب مصر لم يكن فيه أي معلومة جديدة، ولم يتم الكشف عن أي مخططات قادمة أو مشروعات مفترض أن يتم العمل عليها في المرحلة المقبلة، وكان المؤتمر عبارة عن تصريحات عادية جدًا.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "جمال علام رئيس اتحاد الكرة أيضا لم يدلي بأي تصريحات مفيدة أو يكشف عن مخطط الجهاز الفني مع اتحاد الكرة لتطوير الكرة المصرية وعمل مشروع حقيقي لمنتخب مصر، خصوصا أن الصعود لكأس العالم لن يكون إنجازًا".

وأضاف: "اتحاد كرة القدم الحالي فشل في إدارة جميع الملفات طوال السنوات الماضية، وهذه هي إمكانياتهم المحدودة، والرهـان فقط سيكون على حسام وإبراهيم حسن، وصدق حسام عندما تحدث عندما قال أنه جاء بضغط شعبي، وأن هناك أناس خارج اتحاد الكرة وراء قدومه وتوليه المسئولية الفنية".

وأكمل: "لا أحد يحاسب اتحاد الكرة، على فشلهم وإهدار المال العام وكل ما انفقه اتاد الكرة خلال أخر ثلاث أعوام كأننا (رمناه البحر)، وكان هناك دعم كبير من جانب الاعلام والجماهير لوجود حسام حسن، والجميع يسانده ويدعمه خلال المرحلة المقبلة".

وزاد: "كل ما قيل في المؤتمر كان كلام انشاء ومكرر، سواء عن محمد صلاح أو عودة منتخب الساجدين، كنا نريد معرفة مشروع حسام حسن مع المنتخب المصري خلال السنوات المقبلة، وتصريحات جمال علام غريبة جدًا، تم توجيه سؤال فقط عن فترة العقد ولم يتم سؤاله عن موعد رحيل حسام حسن".

وتابع: "جمال علام يلوم الإعلام، ولو كنت موجودًا لقمت بسؤاله عن أسباب استمراره حتى الآن بعد كل هذا الفشل؟!، لو كان أي مسئول اخر اختار مدرب آخر، كان سيتعاقد مع مدرب أفضل من فيتوريا وكنا سنحقق نتائج طيبة في أمم أفريقيا".

وأكمل: "بدلا من أن يعتذر جمال علام خلال المؤتمر الصحفي عما حدث في الفترة الأخيرة، قام بتوجيه اللوم للإعلام، وحسام حسن يتميز بالعصبية لأنه يريد الفوز وتحقيق البطولات، ومنذ أن كان لاعبًا في الأهلي ثم الزمالك وحتى اعتزاله كان يرفض الخسارة، وهم يرغبون في تحقيق البطولات مع منتخب مصر".

وأتم: "كنت أنتظر الاعلان عن برنامج الجهاز الفني لمنتخب مصر حتى كأس العالم 2026، وهو نفس ما حدث مع روي فيتوريا، ولم يخرج المؤتمر الصحفي بأي جديد وكان عبارة عن (كلام إنشاء)، ولم يكن هناك شئ ملموس مطلقًا، ولا يحسب لهذا المجلس أي إنجاز حتى فترة كيروش كانت باختيار من أحمد مجاهد رئيس لجنة مؤقتة، وهؤلاء قاموا باغراق المركب كثيرًا، حتى تدخل البعض من الخارج لفرض حسام وإبراهيم".