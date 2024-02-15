الاكاديمية العربية تختم  مسابقة RoboCupr Egypt 2024 بمشاركة 900 طالبا وطالبة من مدارس وجامعات مصر بالاسكندرية

اختتمت مساء اليوم بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، منافسات مسابقة RoboCupr Egypt 2024 أحد أكبر المسابقات العالمية في مجال تطبيقات الإنسان الآلي والذكاء الاصطناعي التي ينظمها المركز الإقليمي المعلوماتية .

اقيم حفل الختام بحضور المهندسة نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركه المصرية للاتصالات we الراعي الرسمي للمسابقة ،و أمير السنوسي مدير ادارة المشروعات الاستراتيجية بالمركز الوطنى الامن السيبرانى بالجهاز القومي للتنظيم الاتصالات- الشريك الاستراتيجي- ، والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق مستشار رئيس الأكاديمية العربية ، و الدكتور اسامة إسماعيل مستشار رئيس الأكاديمية للمعلوماتية ، والدكتور أحمد الشناوي عميد المركز الإقليمي للمعلوماتية بالأكاديمية

شهدت المسابقة مشاركة 130 فريقاً وحضور من 850 الى 900 طالبا وطالبة من مختلف مدارس وجامعات جمهورية مصر العربية وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير بالإسكندرية.

أعربت المهندسة نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركه المصريه للاتصالات we الراعي الرسمي للمسابقة ، عن سعادتها بالتواجد في حفل ختام المسابقة وسط كوكبة من العقول المصرية الشابة.

وقالت "نصير "أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تولي اهتماماً كبيراً بملف التعليم الفني ولذلك قررت في عام 2018 تأسيس مدارس مختلفة بمواصفات تجعل العملية التعليمية مناسبة لاحتياجات سوق العمل من خلال إعداد خريج مؤهل للعمل علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي.

واوضحت أن هذه المواصفات هى ما تم التركيز عليه في مدارس we التي بدأت بمدرسة واحدة ووصلت اليوم الي 12 مدرسة في 12 محافظة لافتة إلي أن هناك إهتمام رئاسي بوجود مدرسة في كل محافظة

واضافت أن هناك 3257 طالب وطالبة بمدارس we يدرسون وسط بيئة تعليمية علي أعلي مستوي ومعامل متطورة ومجهزة علي المعايير الدولية مشيرا إلي أن الطالب يتخرج منها بشهادات معتمدة دوليا.

من جانبه توجه وزير التربية والتعليم الأسبق ومستشار رئيس الأكاديمية العربية الدكتور يسري الجمل بالشكر لكل من ساهم في إعداد وتنظيم هذه المسابقة لإعداد اجيال قادرة علي الالتحاق بركب المستقبل .

واضاف" الجمل " أن كل استثمار في هذه المسابقة كان في محله مشيرا إلي أن أعداد أبناءنا للمستقبل في سن مبكرة هو أفضل استثمار ليكون لهم مكان وفرصة في وظائف المستقبل.

ووجه رسالة للمشاركين قائلا " مصر تنتظر منكم الكثير أتمني لكم الإستمرار ومواصلة المشاركة في هذه المسابقات لأن هذا ما يحتاجه المستقبل.

ومن جانبه قال عميد المركز الإقليمي للمعلوماتية الدكتور أحمد الشناوي أن المسابقة هى أحد أهم وأكبر المسابقات العالمية في هذا المجال .

وأشار الشناوي إلي أن البطولة تتيح لـ عدد 6 فرق من المدارس وفريقين من الجامعات التأهل إلى المسابقة الدولية التي سوف تقام بجامعة Eindhoven بدولة هولندا خلال الفترة من 17 إلى 21 يوليو 2024.

وتوجه "الشناوي" بالشكر الدكتور اسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية على الدعم والرعاية للمسابقة من خلال توفير كل سبل الدعم وهو ما ترك أثراً إيجابياً على فعاليات المسابقة كما تقدم بالشكر لـ قطاع المسئولية المجتمعية بالشركه المصريه للاتصالات we الراعي الرسمي للمسابقة ادارة المشروعات الاستراتيجية بالمركز الوطنى الامن السيبرانى بالجهاز القومي للتنظيم الاتصالات الشريك الاستراتيجي

يذكر أن 2 RoboCop تأسست في عام 1997 ، واختارت في استخدام كرة القدم كموضوع رئيسي للبحث بهدف ابتكارات يتم تطبيقها على المشكلات والصناعات المهمة اجتماعيًا، وإنشاء فرق من الروبوتات التعاونية المستقلة تماما والتي تعرض سلوكيات واستراتيجيات تنافسية متقدمة و إن المسابقة الإقليمية تنظمها الأكاديمية منذ عام 2015 من قصص النجاح التحاق مخطلف الطلاب الخريجين منها بشركات دولية مثل فيسبوك (ألمانيا وإنجلترا ، و تيسلا بأمريكا ، أمازون (إنجلترا وألمانيا) سيمنز بألمانيا ، ميكروسوفت بالمانيا، وغيرها من الجامعات الدولية.

ويشار إلى أن النجاح الكبير الذي حققته هذه المسابقة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي ، توج عام 2022 بفوز الفرق المصرية المشاركة من المسابقة المحلية والعربية بالمركز الأول والخامس عالميا بالبطولة الدولية بتايلاند حيث حصل فريق طلاب كلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.