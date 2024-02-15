تحذير طبي من بعض أعراض الإصابة بسرطان الكلى

يحذر الأطباء دائمًا من وجود بعض الأعراض للإصابة بمرض سرطان الكلى، التي لا تظهر في وقت مبكر، والتي قد تتمثل في ظهور دم في البول، وآلام الظهر أو الجانب، بالإضافة إلى فقدان مفاجيء للوزن، وكذلك ارتفاع درجة حرارة الجسم.

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة “هيلث لاين” الطبي، لا تشير هذه الأعراض دائما إلى سرطان الكلى، ولكن أي منها قد يكون علامة لوجود مرض خطير في الجسم، لذا يجب استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة للإطمئنان على الصحة العامة.

سرطان الكلى

يبدأ سرطان الكلى بحدوث طفرات في الحمض النووي للخلايا، واكون غالبًا نتيجة التعرض لعوامل أو مواد مسرطنة أو بسبب الاستعداد الوراثي.

ونتيجة لذلك تبدأ الخلايا بالانقسام والتكاثر بحيث لا يمكن التحكم فيها، ما يؤدي إلى نشوء ورم سرطاني.

في الوقت نفسه، يحذر الأطباء بدورهم، من وجود عوامل أخرى ترفع خطر الإصابة بمرض سرطان الكلى مثل الشيخوخة، والتدخين، والوزن الزائد، والقصور الكلوي المزمن.