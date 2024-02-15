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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

علاقة الشعور بالصداع بعد تناول الطعام بمرض السكري

الصداع
الصداع

حذرت طبيبة مختصة من إن الشعور بالصداع بعد تناول الطعام قد يكون علامة على الإصابة بداء السكري، أو وجود مشاكل صحية أخرى تتعلق بوظائف البنكرياس.

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كيف يتم ضبط مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي؟

أسباب الشعور بالصداع بعد تناول الطعام

ووفقًا لما ذكره موقع “روسيا اليوم”، أوضحت الطبيبة إنه عند وجود هذه المشكلة تضطرب عملية إنتاج الأنسولين في الجسم، حيث يحدث أثناء تناول الطعام ارتفاع حاد لمستوى السكر في الدم، أي زيادة في نسبة السكر في الدم، وبعدها ينخفض، الأمر الذي بسبب نقص السكر في الدم، وبالتالي تجويع الدماغ، فيسبب الشعور بالصداع.

وأضافت: "قد تسبب مكونات الطعام الصداع أيضا، لأنه قد ينجم عن رد فعل تحسسي لبعض الأطعمة، كما قد ينجم عن رد فعل الدماغ على زيادة نسبة المواد السامة الموجودة في المضافات الغذائية في الدم.

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