علاقة الشعور بالصداع بعد تناول الطعام بمرض السكري

حذرت طبيبة مختصة من إن الشعور بالصداع بعد تناول الطعام قد يكون علامة على الإصابة بداء السكري، أو وجود مشاكل صحية أخرى تتعلق بوظائف البنكرياس.

أسباب الشعور بالصداع بعد تناول الطعام

ووفقًا لما ذكره موقع “روسيا اليوم”، أوضحت الطبيبة إنه عند وجود هذه المشكلة تضطرب عملية إنتاج الأنسولين في الجسم، حيث يحدث أثناء تناول الطعام ارتفاع حاد لمستوى السكر في الدم، أي زيادة في نسبة السكر في الدم، وبعدها ينخفض، الأمر الذي بسبب نقص السكر في الدم، وبالتالي تجويع الدماغ، فيسبب الشعور بالصداع.

وأضافت: "قد تسبب مكونات الطعام الصداع أيضا، لأنه قد ينجم عن رد فعل تحسسي لبعض الأطعمة، كما قد ينجم عن رد فعل الدماغ على زيادة نسبة المواد السامة الموجودة في المضافات الغذائية في الدم.