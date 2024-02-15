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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

ساندوتش الروست بيف بصوص المشروم| حضريه في دقائق علي طريقة المطاعم

ساندوتش الروست بيف
ساندوتش الروست بيف مع صوص المشروم

ساندوتش الروست بيف مع صوص المشروم من الأكلات الجاهزة التي يطلبها الكثير في المطاعم، لذا نقدم لك طريقة تحضيره في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.


 

طريقة عمل ساندوتش الروست بيف مع صوص المشروم

المقادير

الخبز الفرنسي : رغيف 

- صلصة الفطر الجاهزة : 2 ملعقة كبيرة 

- روست بيف : 8 شرائح 

- طماطم : 1 حبة (مقطعة شرائح رفيعة) 

- خس الآيسبرغ : نصف كوب (مقطع) 

- الخيار المخلل : 1 حبة (مقطع شرائح رفيعة) 

- جبن الشيدر : شرائح 


طريقة التحضير

قطعي رغيف الخبز الفرنسي بالعرض ثم ادهنيه بصلصة المشروم الجاهزة.

أضيفي شرائح الروست بيف، والطماطم، والخس، ومخلل الخيار.

أضيفي شرائح جبنة الشيدر على الوجه.

حمّصي الساندويش حتى تذوب الجبنة وقدميه ساخناً.


 

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