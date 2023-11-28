البنك الزراعي يُوزع 5000 كوبون غذاء للأسر الأولي بالرعاية فى قنا

حضر الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، استلام مديرية التضامن الاجتماعي لعدد 5000 كوبون مساعدات غذائية بقيمة 200 جنيها للكوبون الواحد بإجمالى مليون جنيه ، مقدمة من البنك الزراعي المصرى، تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأكثر إحتياجاً بمحافظة قنا بمعرفة مديرية التضامن الإجتماعي بقنا.

بحيث يتم صرفها من المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للمواد الغذائية .

وذلك بحضور ،المحاسب محمد فرغلي، رئيس قطاع البنك الزراعى المصري بقنا وعلاء سليمان مدير العلاقات العامة بالبنك الزراعي بقنا .

أشاد نائب محافظ قنا، بمبادرة البنك الزراعي المصري ومشاركته المجتمعية وتوفير الكوبونات للأسر الأولى بالرعاية لمساعدتهم على مواجهة إحتياجات الحياة تحقيقاً لمبدأ التكافل الإجتماعي الذي يمثل أحد المبادئ الأساسية للمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف عمر، أن البنك الزراعي المصري بصدد تقديم عدد من الأجهزة الكهربائية بواقع ( 50 ثلاجة، 50 غسالة، 50 بوتاجاز ) لدعم الفتيات المقبلات علي الزواج من الاسر الأكثر احتياجا بمحافظة قنا .

كما أثنى إبراهيم عطي الرئيس التنفيذي لفروع البنك الزراعي المصري ، على التعاون الكبير والمثمر بين البنك الزراعي والأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا ، في كافة مجالات التنمية ، التي ينفذها البنك وبصفة خاصة مسئولية البنك المجتمعية تجاه المواطنين ، حيث يقوم البنك بدعم المزارعين ، و مساعدة الفتيات المقبلات على الزواج ، وكذلك مساعدة الأسر الأكثر إحتياجاً بالمحافظة.

وحث على تضافر جهود المؤسسات المصرفية لتحقيق التكافل الإجتماعي ، وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر إحتياجاً.

وأوضح حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بقنا، أنه سوف يتم توزيع كوبونات المواد الغذائية طبقاً لقواعد بيانات الأسر الأولى بالرعاية المسجلة لدى مديرية التضامن الإجتماعي لمساعدتهم علي مواجهة تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة.