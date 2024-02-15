تعرف على أنواع العدادات الكهربائية وطريقة التوصيل الصحيحة عند التركيب

نشرت وزارة الكهرباء والطاقه المتجدده علي صفحتها علي الفيس بوك أنواع العدادات الكهربائية.، وطريقة التوصيل الصحيحة عند تركيب عداد كهربائي؟

يستخدم العداد الكهربائي لقياس كمية القدرة الفعالة المستهلكة في الساعة عند الاحمال

وتقاس بوحدة الكيلووات ساعة kwh

والكيلو وات ساعه هي الوحدة العملية التي يسجلها العداد والاستهلاك

الكيلو وات ساعة kwh يساوي 1000وات ساعه wh

- كما تقاس القدرة الكهربائية بوحدة القياس ( جول) وهي الطاقة التي يستهلكها جهاز كهربائي: إستطاعة واحد وات في ثانية واحدة

وحدة الوات الساعة wh = تساوي 3600 جول وهي الطاقة التي يستهلكها جهاز كهربائي استطاعة واحد وات في الساعة

يمكن تقسيم العدادات الكهربائية إلى عدادات كهربائية أحادية الطور وعدادات كهربائية ثلاثية الطور .

يوجد ثلاثة انواع من العدادات الكهربائية وهي :

1- عداد الوجه الواحد ويقيس الطاقة المستهلكة في نظام الوجه الواحد وهو نوعان : كهروميكانيكي والكتروني

والالكتروني ثلاث انواع : عادي و مسبق الدفع وذكي

تستخدم أحادي الطور بشكل عام في المنازل ،

2- عداد ثلاثي الأوجه ويقيس الطاقة المستهلكة في أنظمة الأوجه الثلاثة وهو نوعان:كهروميكانيكي والكتروني

والالكتروني ثلاث انواع عادي ومسبق الدفع وذكي

3- عداد ثلاثي الأوجه بمحولات تيار ويقيس الطاقة المستهلكة في أنظمة الأوجه الثلاثة .، يستخدم للجهود ما فوق 100 امبير وهو نوعان كهروميكانيكي و الكتروني

▪️تستخدم أحادي الطور بشكل عام في المنازل ، وتستخدم ثلاث مراحل بشكل عام في المصانع أو البيئات ذات الأحمال الثقيلة ...،

.، يحتوي عداد أحادي الطور العام على 6 فتحات ، اثنان منها يستخدمان للاتصال ...

.، وعدادات ثلاثية الطور بها فتحات أكثر ، هناك سبع فتحات في الأسلاك.

- في حالة الجهد المنخفض والتيار الصغير (أقل من 100 أمبير) ، يمكن توصيل عداد الطاقة الكهربائية مباشرة بالدائرة للقياس.

- في حالة الجهد العالي أو التيار العالي ، لا يمكن توصيل عداد الطاقة الكهربائية مباشرة بالخط ، ويجب استخدامه مع محول الجهد أو محول التيار.

العدادات المعتمدة لدى شركات الكهرباء .

▪️عداد احادي الوجه .. كهروميكانيكي

▪️عداد أحادي الوجه .. الكتروني

▪️عداد احادي الوجه .. الكتروني مسبق الدفع

▪️عداد احادي الوجه .. الكتروني ذكي

▪️عداد ثلاثي الوجه ... كهروميكانيكي

▪️عداد ثلاثي الوجه ... الكتروني

▪️عداد ثلاثي الوجه ... الكتروني مسبق الدفع

▪️عداد ثلاثي الوجه ... الكتروني ذكي

▪️عداد ثلاثي الوجه ... بمحولات تيار كهروميكانيكي

▪️عداد ثلاثي الوجه ... بمحولات تيار الكتروني

طريقة توصيل العداد أحادي الوجه:

أولا : يجب التقيد عند توصيل أي عداد بالمخطط المرفق مع العداد

ثانيا : هناك طريقتين مشهورتين لتوصيل العداد أحادي الوجه

الطريقة الأولى:

الأرقام التي في العداد

الرقم (1) دخول الفاز

الرقم (3) دخول النوترال

الرقم (4) خروج النوترال

الرقم (5) خروج الفاز

الطريقة الثانية:

الأرقام التي في العداد

الرقم (1) دخول الفاز

الرقم(3) خروج الفاز

الرقم (4) دخول النوترال

الرقم (5) خروج النوترال

طريقة توصيل العدادات ثلاثية الوجه :

الأرقام التي في العداد

الرقم (1) دخول الفاز L1

الرقم (2) خروج الفاز L1

الرقم (3) دخول الفاز L2

الرقم (4) خروج الفاز L2

الرقم (5) دخول الفاز L3

الرقم (6) خروج الفاز L3

الرقم (7) دخول النوترال

الرقم(8) خروج النوترال

طريقة توصيل العداد ثلاثي الوجه بمحولات تيار:

الأرقام التي في العداد

الرقم (1) دخول محول التيار CT1 k

الرقم (2) دخول الفاز L1

الرقم (3) دخول محول التيار CT1 l

الرقم (4) دخول محول التيار CT2 k

الرقم (5) دخول الفاز L2

الرقم (6) دخول محول التيار CT2 l

الرقم (7) دخول محول التيار CT3 k

الرقم (8) دخول الفاز L3

الرقم (9) دخول محول التيار CT3 l

الرقم (10) دخول النوترال

وفي بعض العدادات يتم ربط اطراف المحولات CT1l CT2l CT3l مع بعضها وتربط الى ارث

