رفع درجات الاستعداد وانعقاد غرفة الازمات والطوارى بمياه الشرب بسوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ان غرفة عمليات الازمات والطوارئ وفرق المتابعة الميدانية والمناوبات تعمل على مدار الساعة لمتابعة سوء الأحوال الجوية والسقوط الطفيف للامطار والتي تعرضت لها محافظة سوهاج مساء اليوم هذا بالاضافة الى جاهزية اكثر من 250 معدة للتعامل السريع مع اى تجمع لمياه الامطار بمختلف مراكز المحافظة.

واوضح حسن محمود مدير الخط الساخن انه يتم تلاقى شكاوى المواطنين من خلال الرقم 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg.