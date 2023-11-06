وزير النقل يكشف موعد تشغيل خط سكك حديد الفردان - بئر العبد

كشف الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، عن موعد تشغيل خط سكك حديد (الفردان - بئر العبد) والذي قال إنه من المتوقع أن يكون في منتصف العام القادم، مؤكدًا استكمال العمل في الخط وصولًا إلى طابا والعريش، ضمن ممر (العريش / طابا) اللوجيستي، والذي يبدأ من ميناء العريش البحري حتى منفذ طابا البري، ويربط بينهما خط سكك حديد (العريش / طابا)، وهو امتداد لخط (الفردان / بئر العبد / العريش).

وأكد وزير النقل في كلمته باليوم الثاني من فعاليات الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل لإفريقيا والشرق الأوسط TransMEA 2023، اليوم، أن تنفيذ (العريش / طابا) تم بالتنسيق مع الأردن والسعودية وأهل العريش، مشيرًا إلى أن قرار إعادة تأهيل خط (الفردان / بئر العبد) لم يكن ضمن خطة الوزارة حتى عام 2024، بل كان ضمن خطة 2030، وهو ما يعني أن مشروعات الوزارة تخضع للتخطيط المرن.