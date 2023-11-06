الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير النقل يكشف موعد تشغيل خط سكك حديد الفردان - بئر العبد

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، عن موعد تشغيل خط سكك حديد (الفردان - بئر العبد) والذي قال إنه من المتوقع أن يكون في منتصف العام القادم، مؤكدًا استكمال العمل في الخط وصولًا إلى طابا والعريش، ضمن ممر (العريش / طابا) اللوجيستي، والذي يبدأ من ميناء العريش البحري حتى منفذ طابا البري، ويربط بينهما خط سكك حديد (العريش / طابا)، وهو امتداد لخط (الفردان / بئر العبد / العريش).

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وزير النقل يكشف موعد الانتهاء من خطوط السكة الحديد الجديدة

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وزير النقل يلتقي نظيره السعودي لبحث التعاون في سياحة اليخوت سفن الكروز

وأكد وزير النقل في كلمته باليوم الثاني من فعاليات الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل لإفريقيا والشرق الأوسط  TransMEA 2023، اليوم، أن تنفيذ (العريش / طابا) تم بالتنسيق مع الأردن والسعودية وأهل العريش، مشيرًا إلى أن قرار إعادة تأهيل خط (الفردان / بئر العبد) لم يكن ضمن خطة الوزارة حتى عام 2024، بل كان ضمن خطة 2030، وهو ما يعني أن مشروعات الوزارة تخضع للتخطيط المرن.

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