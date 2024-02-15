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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

حفل ترحيب بالطلاب الجدد في جامعة حلوان الأهلية (صور)

حفل جامعة حلوان الأهلية
حفل جامعة حلوان الأهلية

نظم اتحاد طلاب جامعة حلوان الأهلية حفل ترحيب بالطلاب الجدد مع بداية الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعي 2023-2024. 

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وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تسهم في تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم بشكل متوازن مع الجانب الأكاديمي.

فقرات حفل جامعة حلوان الأهلية 

وتضمن حفل جامعة حلوان الأهلية العديد من الفقرات الترفيهية والترويحية للطلاب الجدد، منها الدومينو والشطرنج وغيرها. 

وتضمن حفل جامعة حلوان الأهلية معرضاً للأعمال اليدوية التي قام بها الطلاب، وعروضاً لفرقة الكورال والمسرح بالجامعة.

وفي ختام حديثه، شدد رئيس جامعة حلوان على أن الجامعة ستواصل دعمها للأنشطة الطلابية المختلفة، مؤكداً حرص الإدارة على تهيئة المناخ الملائم للطلاب للاستفادة القصوى من مرحلة الدراسة الجامعية. 

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن إدارة الجامعة لا تتوانى عن تقديم كافة ما يلزم الطلاب أكاديميًا وتدريبيًّا، وتوفير البرامج التعليمية الحديثة، وخاصة أنه تم توفير أهم التخصصات المطلوبة في سوق العمل.

ووجه رئيس جامعة حلوان الطلاب بضرورة التمسك بالمبادئ الأخلاقية الحميدة والقيم النبيلة، مع الاهتمام بالتحصيل الدراسي الجيد وكذلك الاهتمام بالانتماء في الحياة الجامعية والأنشطة الطلابية، مما يعمل على صقل الذات واكتساب المهارات والارتقاء بالقدرات الشخصية.

وأشرف  رئيس جامعة حلوان على حفل الترحيب السيد عطا أمين عام الجامعة، ومحمد ناصر مدير عام التسجيل والقبول، والطالب مازن إيهاب، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان الأهلية.

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