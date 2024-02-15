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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طائرة المنيا تتأهل لدور الـ 16 من بطولة الجمهورية

فريق طائرة المنيا
فريق طائرة المنيا

تأهل فريق المنيا لكرة الطائرة مواليد 2004  اليوم الخميس ، بكل قوة للدور الـ 16 من بطولة الجمهورية ، بعد ختام الفريق للدور الثاني بصدارة المجموعة ، وتألقه بـ 6 انتصارات متتالية وبدون هزيمة.

 

وحقق فريق المنيا لكرة الطائرة ، الفوز على الفيوم، اليوم الخميس، بثلاثة أشواط نظيفة ؛ ليرتفع رصيد الفريق لـ 18 نقطة،  وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: الشوط الأول (25-20)، الشوط الثاني(25-17)، الشوط الثالث (25-20).

 

جديرا بالإشارة ، يقود فريق طائرة المنيا 2004 كل من ، ماجد فوزي مدربا للفريق ، و يعاونه أحمد هتلر المدير الإداري للقطاع ، وبلال مصطفى مشرف المهمات ، تحت إشراف إبراهيم عبد الحكم رئيس الجهاز الفني لقطاع الكرة الطائرة.

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