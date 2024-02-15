روما يتعادل مع فينورد الهولندي بالدوري الأوروبي

تعادل فريق روما الايطالي خارج أرضه مع فينورد روتردام الهولندي بهدف لمثله مساء اليوم الخميس ضمن منافسات ذهاب الدور المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الاوروبي.

بادر أصحاب الأرض بهدف سجله غور بايكساو لاعب فينورد في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول وتعادل روما عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

ويستقبل ملعب الأولمبيكو في العاصمةالإيطالية مباراة روما وفينورد روتردام الهولندي يوم الخميس المقبل في مباراة العودة لتحديد المتأهل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي.