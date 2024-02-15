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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

روما يتعادل مع فينورد الهولندي بالدوري الأوروبي

بوابة الوفد الإلكترونية

تعادل فريق روما الايطالي خارج أرضه مع فينورد روتردام الهولندي بهدف لمثله مساء اليوم الخميس ضمن منافسات ذهاب الدور المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الاوروبي.

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بادر أصحاب الأرض بهدف سجله غور بايكساو لاعب فينورد  في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول وتعادل روما عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

ويستقبل ملعب الأولمبيكو في العاصمةالإيطالية مباراة روما وفينورد روتردام الهولندي يوم الخميس المقبل في مباراة العودة لتحديد المتأهل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

 

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