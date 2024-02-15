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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

يسرا تستعرض رشاقتها بالأحمر الجذاب في عيد الحب (صور)

يسرا
يسرا

خضعت الفنانة يسرا لجلسة تصوير جديدة، إحتفالًا بعيد الحب، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بإطلالة مبهجة مليئة بالحب.

 

يسرا

يسرا تستعرض أناقتها بالأحمر المثير في عيد الحب

وظهرت يسرا بجمبسوت طويل ذا أكمام طويلة باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها، مكتفية فقط بحزام أحمر رفيع يحدد الخصر.
 

وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية مميزة الشكل، فإرتدت أقراط كبيرة الحجم شكل الوردة البيضاء، وخاتم مصنوع من اللؤلؤ، وآخر في اليد الثانية.

 

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت يسرا تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى بصيحة الويفي الناعمة.

 

ووضعت يسرا مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما أبرزت جمال عينيها بظلال العين بدرجات البني، وإعتمدت اللون النود كأحمر شفاه ناعم يتماشى مع لون بشرتها وإطلالتها الجذابة.

 

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