الأفوكادو مفيد لبشرة المرأة.. دراسة تكشف التفاصيل

خلص العلماء إلى أن تناول الأفوكادو يشبه في تأثيره على مظهر المرأة بعض العمليات التجميلية، ويفسرون السبب في ذلك بمركب العناصر الكيميائية التي يتكون منها الأفوكادو.

أعرب باحثون من عدة دول حول العالم عن أن وجود الأفوكادو بانتظام في النظام الغذائي له تأثير إيجابي على حالة بشرة المرأة، وبالتالي زيادة جاذبيتها، ودعونا نتذكر أنه حتى في وقت سابق اكتشف العلماء أن جاذبية المرأة في عيون الرجال تزيد من لون الجلد الوردي.

ووفقا للخبراء، يحتوي الأفوكادو على مجموعة كاملة من الفيتامينات والمعادن المغذية التي تساعد على تحسين الدورة الدموية، وأظهرت الدراسات أن النساء اللواتي يتناولن الأفوكادو بانتظام يتعرضن لتغيرات إيجابية في عمل نظام القلب والأوعية الدموية وانخفاض في مستوى البكتيريا الضارة والنتيجة هي تحسين الجلد، الذي يصبح أكثر مرونة ونعومة، ويكتسب أيضًا لونًا متساويًا.

بالإضافة إلى ذلك، أشار العلماء إلى أن الأفوكادو بشكل عام يعد من أكثر الفواكه المفيدة لصحة المرأة، وهناك أدلة على أنه لا يزيد من درجة الجاذبية فحسب، بل يحمي أيضا من عدد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك الأورام.