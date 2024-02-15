إزالة 3 مقابر مخالفة في دمياط
شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور، برئاسة المهندس وليد شوقي حملات مكبرة لإزالة 3 مقابر ، تم بناؤها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون بقرية كرم ورزوق التابعة لمركز فارسكور
، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين .
وجرى وقف أعمال البناء في المهد وحرصا على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، حيث جرى تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء في المهد عبارة عن بناء 3 مقابر بالمخالفة دون ترخيص خارج الحيز العمراني بقرية كرم ورزوق ، وتمت الإزالة في المهد بمعرفة المخالف وعلى نفقته الخاصة وذلك حرصا على تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة والتصدي لأي مخالفات في المهد .