إزالة 3 مقابر مخالفة في دمياط

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور، برئاسة المهندس وليد شوقي حملات مكبرة لإزالة 3 مقابر ، تم بناؤها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون بقرية كرم ورزوق التابعة لمركز فارسكور

، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين .

وجرى وقف أعمال البناء في المهد وحرصا على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، حيث جرى تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء في المهد عبارة عن بناء 3 مقابر بالمخالفة دون ترخيص خارج الحيز العمراني بقرية كرم ورزوق ، وتمت الإزالة في المهد بمعرفة المخالف وعلى نفقته الخاصة وذلك حرصا على تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة والتصدي لأي مخالفات في المهد .

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