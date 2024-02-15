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الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إزالة 3 مقابر مخالفة في دمياط

اعمال الازالة
اعمال الازالة

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور، برئاسة المهندس وليد شوقي  حملات مكبرة لإزالة 3 مقابر ، تم بناؤها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون بقرية كرم ورزوق التابعة لمركز فارسكور 
، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين . 

وجرى وقف أعمال البناء في المهد وحرصا على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، حيث جرى تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء في المهد عبارة عن بناء 3 مقابر بالمخالفة دون ترخيص خارج  الحيز العمراني بقرية كرم ورزوق ، وتمت الإزالة في المهد بمعرفة المخالف وعلى نفقته الخاصة وذلك حرصا على تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة والتصدي لأي مخالفات في المهد .

 

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الجريدة الورقية