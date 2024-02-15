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الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

المضادات الحيوية لها تأثير سلبي على خلايا الدماغ

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية

أفاد الأطباء أنهم تمكنوا من إثبات أن المضادات الحيوية يمكن أن تؤثر على دماغ الإنسان بطريقة سلبية.

 

ويلاحظ أنه بسبب استخدام المضادات الحيوية، قد يتعرض الأشخاص لاضطرابات في عمل أجزاء مختلفة من الدماغ، كما أنها تؤثر سلباً على عمل الأعضاء.

 

الحقيقة هي أن المضادات الحيوية تدمر الخلايا حرفيًا، وبالإضافة إلى الدماغ، فإن الجهاز الهضمي في جسم الإنسان يعاني أيضًا بشكل كبير، وهو الذي يتلقى الضربة أولاً.

 

لاحظ الباحثون أن استخدام المضادات الحيوية غالبًا ما يكون له تأثير جانبي يمنع بشدة نمو الخلايا في الجهاز العصبي المركزي.

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