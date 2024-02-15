المضادات الحيوية لها تأثير سلبي على خلايا الدماغ

أفاد الأطباء أنهم تمكنوا من إثبات أن المضادات الحيوية يمكن أن تؤثر على دماغ الإنسان بطريقة سلبية.

ويلاحظ أنه بسبب استخدام المضادات الحيوية، قد يتعرض الأشخاص لاضطرابات في عمل أجزاء مختلفة من الدماغ، كما أنها تؤثر سلباً على عمل الأعضاء.

الحقيقة هي أن المضادات الحيوية تدمر الخلايا حرفيًا، وبالإضافة إلى الدماغ، فإن الجهاز الهضمي في جسم الإنسان يعاني أيضًا بشكل كبير، وهو الذي يتلقى الضربة أولاً.

لاحظ الباحثون أن استخدام المضادات الحيوية غالبًا ما يكون له تأثير جانبي يمنع بشدة نمو الخلايا في الجهاز العصبي المركزي.