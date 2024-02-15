NVIDIA ثالث أكبر شركة أمريكية قيمة على حساب Alphabet

إن أداء شركة NVIDIA جيد جدًا لنفسها، لدرجة أن صانع الرقائق تجاوزت شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، لتصبح ثالث أكبر شركة من حيث القيمة في الولايات المتحدة، وفقًا لتقارير رويترز.

وتأتي هذه الأخبار على الفور تقريبًا بعد أن تجاوزت NVIDIA أمازون في التصنيف، حيث تبلغ قيمة الشركة الآن 1.83 تريليون دولار. وعلى مستوى العالم، فهي تحتل المركز الرابع، خلف الشركات الأمريكية مايكروسوفت (3.04 تريليون دولار) وأبل (2.84 تريليون دولار) وشركة النفط السعودية المملوكة للدولة أرامكو السعودية (2.07 تريليون دولار).

يعود الفضل في ازدهار الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي إلى حد كبير إلى القفزة التي حققتها شركة NVIDIA في تقييمها، حيث تسيطر على حوالي 80% من سوق الرقائق المتطورة. لقد أنشأت شريحة H100، التي تعمل على تشغيل حاملي شهادات الماجستير في OpenAI، وAmazon، وMeta وغيرها. وفي شهر يناير، قال مارك زوكربيرج إن شركة Meta ستشتري 350 ألف شريحة من شرائح H100 من NVIDIA بحلول نهاية العام.

على عكس معظم الشركات التي تتنافس على من سيتقدم في الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع، تمتلك NVIDIA أيديها التصويرية في جميع السلال. تعمل شركة تصنيع الرقائق أيضًا على توسيع أعمالها لإنشاء شرائح مخصصة لشركات الحوسبة السحابية. يمكن لهذا العرض الإضافي أن يبقي NVIDIA في هذا المزيج، حتى عندما يبحث مصنعو الذكاء الاصطناعي عن المزيد من الخيارات المخصصة.

سينخفض تقرير NVIDIA الربع سنوي يوم الأربعاء 21 فبراير، وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يكون إيجابيًا، فإن أي شيء أقل من ممتاز يمكن أن يقلل من تقييم الشركة وبالتالي تصنيفها. أدت التوقعات إلى تضاعف أرباح NVIDIA الفصلية ثلاث مرات لتصل إلى 20.37 مليار دولار وصافي الأرباح بنسبة 400 بالمائة إلى 11.38 مليار دولار.