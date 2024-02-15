مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر يختتم دورة TOT

بالتعاون مع كلية التربية والوطني للتدريب والتعليم

اختتمت أعمال دورة تدريب المدربين المجانية المعتمدة (TOT) المقدمة من المجلس الوطني للتدريب والتعليم برئاسة اللواء الدكتور صفوت النحاس، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور مدحت عبد الوهاب، أمين عام المجلس الوطني للتدريب، والتي نظمها مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر برئاسة الدكتورة عفاف أبو الفتوح صالح، مديرة المركز، والدكتور محمد السيد شريف، المدير التنفيذي للمركز، بالتعاون مع كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور خالد عرفان، عميد الكلية، والدكتور جمال الهواري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عطية السيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح الدكتور خالد عرفان، عميد كلية التربية، أن منحة (TOT) تم خلالها تدريب وتأهيل واعتماد نخبة متميزة من رؤساء الأقسام ومديري مراكز التأهيل التربوي التابعة لكلية التربية بمختلف محافظات الجمهورية، وقد استمرة المنحة التدريبية أربعة أيام حاضر خلالها خبير التدريب الدكتور هاني أحمد توفيق القاضي.

وأثنى عميد كلية التربية على عقد مثل هذه الدورات التدريبية التي استفاد منها حشد كبير من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومديري المراكز التربوية بجميع أنحاء الجمهورية، وأصبحوا مدربين في مجال TOT.

كما وجه عميد كلية التربية الشكر للمركز الوطني للتدريب والتعليم، ولمركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر؛ لهذه الجهود الطيبة والمثمرة.