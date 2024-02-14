افتتاح معرض للملابس بكلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على أهمية تحقيق التكافل الاجتماعي والإسهام في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور من خلال تنظيم معارض الملابس المجانية والمخفضة للطلاب بكليات الجامعة.

وافتتح الدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري، معرض الملابس المقام بكلية الصيدلة بنات بالقاهرة، بحضور الدكتورة زينب القصبي زلط عميدة الكلية، والدكتورة هبة الله إبراهيم وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة سعاد بكر الأمين العام المساعد لفرع البنات.

وأوضح الدكتور محمد فكري خضر، أن المعرض يأتي في إطار خدمة الطالبات والعناية بهن ضمن رسالة الجامعة نحو طلابها وطالباتها من المصريين والوافدين.