حملة مكبرة لازالة الإشغالات بشارع المنشية بقوص

قاد الدكتور رئيس قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، حملة مكبرة لازالة الإشغالات والتعديات علي حرم الشوارع بالمدينة، رافقه خلالها فراج الوحش نائب رئيس المركز، والنقيب طاهر عبد اللاه رئيس شرطة مرافق قوص، ومحمد سيد مدير قسم الإشغالات بالوحدة.

استهدفت الحملة ازالة الإشغالات بشارع المنشيه بوسط البلد، احد اهم الشوارع الحيوية بالمدينة، تقع فيه العديد من المؤسسات الخدمية والحكومية الهامة كالإسعاف والسجل المدني وقصر ثقافة قوص ومدرسة قوص الثانوية التجارية و مجمع مصطفي محمود الازهري، فهو دائما يشهد كثافة مرورية كبيرة لاسيما اوقات الذروة وفترات دخول وخروج الطلاب الي مدارسهم.

واشار الدكتور قدري الشعيني ان افتراش الباعة الجائلين ارصفة الشارع وتعديهم بشكل سافر على حرم الطريق يؤثر تاثير سلبي على السيولة المرورية سواء امام حركة السيارات او المارة المترجلين، مؤكدا انه وردت العديد من الشكاوي من قبل المؤسسات الحكومية والاهالي بالشارع يثتغثون من حالة الشارع.

أوضح رئيس المركز الي ان الحملة اسفرت نتائجها عن تحرير ١٥ محضر اشغال طريق، وانه تمت مراجعة الاجراءات الخاصة بالتراخيص و السلامة والصحة المهنية للمحال التجارية بالشارع ، كما تم التنبيه علي اصحابها بضرورة نهو واستكمال الإجراءات المنظمة الدعاية والإعلانات الخاص بالمحال القائمين علي ادارتها.

من جانبه أضاف فراج الوحش نائب رئيس المركز ان اعمال رفع الإشغالات صاحبها تنفيذ حملة نظافة للشارع لاستكمال الصورة الجمالية له، مشيرا الي ان الفترة القادمة ستشهد تنفيذ حملات دورية بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية تستهدف القضاء علي كل المخالفات الإدارية والصحية والبيئية داخل المنشأت التجارية وازالة كافة اشكال التعديات والإشغالات على حرم الشوارع والطرق التي تسبب حالة من الإزعاج للسكان والمارة.