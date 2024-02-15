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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

حاسبات حلوان تنظم أول تدريب للطلاب على الملكية الفكرية

جانب من التدريب
جانب من التدريب

بدأت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان في تدريب طلابها على ثقافة الملكية الفكرية مع بداية الفصل الدراسي الثاني تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

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وصرح الدكتور قنديل بأن جامعة حلوان تُنشأ كأول جامعة سجل لمشروعات التخرج للطلاب ليتم تكويدها ووصفها بشكل مختصر ملائم واتخاذ إجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية لمن يستوفي الشروط التي رسمها المشرع المصري.

منح طلاب حلوان إفادة بمشروع تخرجهم

وأكد رئيس جامعة حلوان أنه ولأول مرة يتم منح الطلاب إفادة بمشروع تخرجهم لإثبات تاريخ تقدمهم به ولحمايتهم بشكل مؤقت لحين استكمال إجراءات الحماية القانونية بمعرفة وحدة الملكية الفكرية بالجامعة.

وأفاد الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أن الكلية تولي اهتماما بالغا بدعم مهارات الطلاب والطالبات وأن ثقافة الملكية الفكرية أصبحت لها تأثير كبير على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعلى قانون البراءات وحق المؤلف وقانون التصاميم، وتأثير الذكاء الاصطناعي على سلوك المستهلكين وشرائهم للمنتجات والخدمات وماذا سيكون تأثير ذلك على قانون العلامات التجارية في المستقبل القريب.

كما أكد الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية على أن برنامج التدريب يركز على مفاهيم وأنواع وخصائص حقوق الملكية الفكرية والجوانب الاقتصادية المتعلقة بها وكيفية حماية الاختراعات بموجب البراءات وحماية المؤلفات والرسومات والصور بموجب حق المؤلف وكيفية حماية الحقوق المجاورة مثل حق الأداء العلني والتسجيلات الصوتية وهيئات البث الإذاعي.

وأفادت الدكتورة منال عبد القادر وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أن الطلاب أبدوا تجاوبا كبيرا في التدريب، وأن السنوات الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي نتيجة الطفرة غير المسبوقة في معالجة البيانات الضخمة.

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