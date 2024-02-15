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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

مساجد الكويت جاهزة لاستقبال شهر رمضان

المسجد الكبير في
المسجد الكبير في الكويت

أكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع المساجد في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية بدر العتيبي اكتمال استعدادات قطاع المساجد لاستقبال شهر رمضان، وتسخير كل الإمكانات والخطط والبرامج للشهر الفضيل، قائلا إن قطاع المساجد يولي شهر رمضان المبارك اهتماماً خاصاً يتناسب مع مكانته الدينية، من خلال توفير حزمة من الأنشطة والبرامج والفعاليات الدعوية والاستضافات الداخلية والخارجية، لتكون المساجد عامل جذب للمصلين وتوفير كل السبل لهم للنهل من الأجر والمثوبة.


وأكد العتيبي أن هذا العام سيشهد مجموعة من الأعمال والفعاليات والتجهيزات، بدأت بتهيئة المساجد وإنهاء أعمال الصيانة وتوفير الصيانة الدورية اللازمة لها وتنظيفها وتجهيز مصليات النساء والساحات الخارجية، وتواجد فرق الصيانة الدورية على مدار 24 ساعة خاصة أن المساجد خلال هذه الفترة من العام تكون شعلة من نشاط.


كما لفت إلى أنه تم تجهيز المساجد بأعمال النظافة والتأكد من نظافة كافة مرافق المساجد وتوفير كميات كبيرة من مواد النظافة نظراً لزيادة أعداد المصلين، وبهدف توفير الراحة اللازمة لهم حتى يتمكنوا من أداء الصلوات على أكمل وجه.

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