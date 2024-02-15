رئيس وزراء الكويت يكرم أبطال الألعاب الآسيوية والمتأهلين لكأس العالم لكرة اليد وأولمبياد باريس

كرم رئيس وزراء الكويت الشيخ الدكتور محمد الصباح أبطال الكويت في دورة الألعاب الآسيوية والمتأهلين لكأس العالم لكرة اليد وأولمبياد باريس، معربا في حفل أقامته الهيئة العامة للرياضة بالمناسبة عن الفخر بالإنجازات التي حققها أبناء وبنات الكويت، عبر تحقيقهم الإنجازات المشرفة في دورة الألعاب الآسيوية والتأهل لبطولة كأس العالم لكرة اليد وأولمبياد باريس.



وقال مخاطبا المكرمين إن "الإنجاز ليس ببسيط ولكنه بسيط لمن لديه إيمان قوي بربه وثقة عالية بنفسه وإرادة صلبة لتحقيق الأهداف، وهي الأمور التي تحققت لديكم واستطعتم إيجادها حيث أثبتم للعالم أن الشاب الكويتي يستطيع أن ينجز ويحقق ما كنا نظن أنه من المستحيل تحقيقه".



وأعرب عن تطلعه لاستمرار رياضيي الكويت في تحقيق الإنجازات للبلاد، مؤكدا أن وزير الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية والجهات المعنية لن يدخروا أي جهد في دعم المسيرة المباركة لرفع اسم الكويت عاليا في كافة المحافل.



وألقى قائد منتخب الكويت لكرة اليد عبدالله الخميس ولاعبة منتخب الكويت للرماية إيمان الشماع كلمتين نيابة عن زملائهم الرياضيين، ثم قام رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسفه البيدان ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الصباح بتكريم أبطال الكويت الرياضيين.