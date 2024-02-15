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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الإيراني: مستعدون لضمان الأمن الاستراتيجي لجنوب القوقاز

الرئيس الإيراني إبراهيم
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

رحب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس بمحادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان، معرباً عن استعداد إيران لضمان الأمن الاستراتيجي لمنطقة القوقاز في ظل الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية في هذا الصدد.

وحسب سبوتنيك، قال الرئيس الإيراني -خلال خلال اجتماعه مع نائب رئيس وزراء أرمينيا مهير جريجوريان- إن إيران تعارض التواجد الخارجي في المنطقة بحجة حل القضايا.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أرمن برس" الأرمينية. 

وأضاف أن انخراط الأطراف الخارجية في القضايا الإقليمية لا يؤدي إلى عدم التوصل إلى حلول من شأنها أن تنهي الأزمة بحسب، بل يؤدي إلى تحديات أكثر خطورة.

ووصف الرئيس الإيراني العلاقات بين طهران ويريفان بأنها تاريخية وودية وبناءة، مؤكدا أن بلاده تولي أهمية للحفاظ على الاستقرار والأمن في منطقة القوقاز.

كما أعرب عن تأييده للتنفيذ الكامل لكافة الاتفاقيات بين طهران ويريفان، معتبرًا أن تحقيق ذلك يتطلب بذل الجهود ومتابعة اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين لمسار تنفيذ هذه الاتفاقيات.

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