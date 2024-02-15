سجن المتهمين بالتعدي على فتاة وهتك عرضها في النزهة (تفاصيل)

أصدرت جهات التحقيق قرارًا بسجن المتهمين بالتعدي على فتاة وهتك عرضها بمساعدة حبيبها بمنطقة مهجورة في النزهة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة النزهة، قد تلقى بلاغًا من حارسة عقار وابنة شقيقتها، تتهم فيه عاطلين، بالتعدي على الفتاة في مكان مهجور في النزهة.

أوضحت الفتاة المجني عليها، أنها كانت برفقة صديقها في أحد الأماكن بالنزهة، وتفاجأت باثنين من أصدقائه يدخلان عليهما، وأن أحدهما اعتدى عليها جنسيًا.

وقالت: "كنا قاعدين أنا وهو وفجأة دخل أصحابه الاتنين المكان واعتدى الأول علىَّ جنسيًا، (اغتصبني وفض غشاء البكارة)، بعد ضرب صديقها".

على الفور، انتقلت قوة من مباحث النزهة إلى مكان البلاغ، وتم ضبط المتهمين واعترفا بارتكابهما الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

وأمرت النيابة بعرض المجني عليها على الطب الشرعي، لتحديد الإصابات التي لحقت بها والتأكد من تعرضها للاغتصاب،

وواجهت المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهما، فاعترفا باغتصاب حبيبة صديقهما بعدما كان يروي لهما عن لقاءاتهما في مكان مهجور.

وحاول المتهمان الإفلات من جريمتهما فادعيا علاقتهما السابقة بالفتاة، وأنها ذهبت برفقتهما برضاها قائلين: "كل حاجة كانت بمزاجها وبرضاها".