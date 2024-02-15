صحيفة تفضح بالصور ابن نتنياهو .. يصرف على نزواته آلاف الدولارات في أمريكا

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقالًا يكشف عن نمط الحياة الباذخ الذي يعيشه يائير البالغ من العمر 32 عامًا، الابن الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفقًا للصحيفة، فإن نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متحصن في شقة في ميامي بولاية فلوريدا، حيث يدفع إيجارًا شهريًا بقيمة 5000 دولار أمريكي ويحظى بحماية حراس شخصيين من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك).

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أنه يعيش في رفاهية بينما يخاطر مئات الآلاف من المواطنين بحياتهم، ونشرت الصحيفة البريطانية صورًا حصرية ليائير في شرفة شقته الكبيرة، حيث يشرب ويسلي مع أصدقائه باستخدام سماعة الواقع الافتراضي.

Israeli Prime minister Benjamin Netanyahu's older son Yair 32, chilling around a luxury $5,000 per month condo jn Florida as the war against Hamas in Gaza rages on pic.twitter.com/4IkwDgw6dF — X Viral News (@XViralNews7) February 14, 2024

واختار نجل نتنياهو المدلل، المؤهل للخدمة في الاحتياط حتى سن الأربعين، بدلاً من ذلك الاختباء في شاطئ هالانديل، بالقرب من ميامي، على بعد حوالي 7000 ميل من خط المواجهة.

وأفادت صحيفة الديلي ميل أن يائير، وهو مذيع بودكاست وناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، يأمل في قضاء معظم عام 2023 في الولايات المتحدة والحصول على الإقامة بحلول 7 أكتوبر.

وبعد عملية إغراق الأقصى، استسلم يائير للضغوط الشعبية وعاد إلى تل أبيب في أواخر نوفمبر 2023، حيث تم تصويره وهو يحرس هاتف خدمة إسعاف غير حكومية، لكن بحلول منتصف يناير، عاد نجل نتنياهو إلى الولايات المتحدة ونادراً ما شوهد في منزله الفاخر الذي يبعد ميلاً عن البحر وقليلاً بالسيارة عن شاطئ ميامي.

EXCLUSIVE: Benjamin Netanyahu's son Yair, 32, hunkers down in $5,000-a-month Florida high-rise https://t.co/XAH9SB3MpW pic.twitter.com/MB7Lb2Yj0I — Daily Mail Online (@MailOnline) February 14, 2024

وقالت مصادر إن يائير يخضع لحراسة على مدار الساعة من قبل عميلين مسلحين من جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شين بيت"، يرافقانه إلى صالة الألعاب الرياضية والمسبح وعندما يغادر المبنى الشاهق.

ويضم المجمع مرافق على غرار المنتجعات بما في ذلك ملاعب التنس، ومنتجع صحي، وغرفة ألعاب، وسينما خاصة، وغرفة سيجار وقبو نبيذ. ووفقًا للصحيفة، ارتفعت تكلفة حراسة يائير خلال رحلاته إلى الخارج إلى مليون شيكل (275,000 دولار) لأنه يضطر إلى دخول إسرائيل والخروج منها كل أسبوعين.

وتوضح الصحيفة أن والده استدعى عددًا قياسيًا من جنود الاحتياط لشن حرب وحشية ضد حماس وإحلال النظام في قطاع غزة، لكن يائير لا يبدو في عجلة من أمره للانضمام إلى صفوفهم.