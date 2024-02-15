لوحات فنية تنطق بالإبداع وترسم علي اكشاك الكهرباء في دمياط

دشنت محلية دمياط ، مبادرة جديدة لتزيين رسومات فنية ، مميزة على أكشاك الكهرباء المنتشرة بشوارع وميادين المحافظة . ولاقت المبادرة إعجاب سكان المدينة، بجانب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، قال المهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز دمياط ، بالفعل يتم حالياً تنفيذ أعمال تجميل أكشاك الكهرباء ، وتحويلها للوحات فنية، بتصميمات جديدة من حيث الشكل والتكوين والألوان، في إطار الحرص على ظهور المدينة بشكل جمالي يواكب ما يتم تحقيقه من إنجازات وتطوير في مختلف المجالات.

وأضاف رزق أن عدداً كبيراً من الفنانين الهواة والمحترفين المتطوعين، شاركوا بفعالية في رسم أشكال رائعة تؤدي إلى تنمية الذوق، والارتقاء بالصورة البصرية للشارع.

وأوضح رزق أن أعمال تجميل أكشاك الكهرباء بالمدينة، بدأت في كافة الشوارع، ولكن العمل بالمشروع سيتواصل ويمتد ليشمل كل محاور وأجزاء المدينة، من أجل خلق صورة بصرية وجمالية لها طابع خاص. وتابع رزق ، تمت المبادرة ضمن الجهود التي تقوم بها محلية دمياط لإزالة التشوهات البصرية، مثل الملصقات والدعاية وتحويلها إلى لوحات فنية عن طريق تنفيذ التصميمات الجمالية التي تجذب الانتباه وتمنع التلوث البصري لتحسين جودة البيئة، خصوصًا على الشوارع الرئيسية لمدينة دمياط تزامنًا مع قرب احتفالات شهر رمضان المبارك .

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