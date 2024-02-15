"النهوض بالتعليم الفني " .. ندوة موسعة لمجمع إعلام نجع حمادي

نظم مجمع إعلام نجع حمادي التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع الإدارة التعليمية بنجع حمادي شمال قنا، بمسرح مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية، ندوة موسعة بعنوان " النهوض بالتعليم الفني ودوره في خلق فرص العمل".

وقالت ماجدة شرقاوي ، مدير مجمع إعلام نجع حمادي، أن الندوة استهدفت عدد من معلمي وطلاب وطالبات مدارس التعليم الفني بنجع حمادي، بحضور الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، والمهندس حازم زيدان مدير التعليم الفني، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وعصام بهلول، وأم هاشم حسين، أخصائي الإعلام بمجمع إعلام نجع حمادي. وذلك في إطار دور مجمع إعلام نجع حمادي، التوعوي والفاعل في نشر الفكر والثقافة في المجتمع.

و أكد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، علي أن التعليم الفني يعتبر عنصر أساسي للتنمية الحقيقة في مصر، ومصدر أساسي لإمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة والمدربة بدقة ومهارة، وهذا ما أكدت عليه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في عمليه تطوير التعليم الفني، تتم من خلال ربط التخصصات باحتياجات سوق العمل والصناعة.

وأوضح مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، أن التعليم الفني هو الطريق لاكتساب الخبرات العلمية اللازمة للحياة العملية وسوق العمل، مشيرا إلى التعليم الفني يلعب دورا هاما في تنمية البلاد لذلك يحظى في الوقت الراهن بمزيد من الاهتمام للحصول على عمالة متعلمة ومدربة، ولكونه أهم الآليات التي تساهم في مواجهة البطالة، وتحقيق زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد.

وأضاف الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، أن التعليم الفني هو السبيل الحقيقي لتحقيق نهضة حقيقية في المجتمع، مطالبا بضرورة تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني وإعطائه أهمية كبرى في العقلية المصرية والقبول المجتمعي، لكي يتوافق مع الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل وإعداد الخريجين.

وأشار مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، إلى أن الدولة تعطي للتعليم الفني أهمية كبيرة في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، للنهوض بالدولة المصرية في جميع المجالات، حيث أن التعليم الفني يمثل 40% من طلاب المرحلة الثانوية موزعين بين طلاب التعليم الفني بأنواعه الزراعي، والصناعي، والتجاري، و الفندقي.