الهلال الأحمر: مصر تقوم بدورها في إدخال المساعدات لغزة بشهامة ومروءة (فيديو)

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن اليوم وأمس أغلق معبر كرم أبوسالم في الثانية عشرة ظهرا بدون مبرر من الجانب الإسرائيلي.

وأضاف زايد في مداخلة مع برنامج مساء دي إم سي الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت على قناة دي إم سي، مساء الأربعاء، أن أعداد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة تزيد وتقل حسب ما يسمح به الجانب الفلسطيني, موضحا أن الاسرائيليين يعملون يوم الجمعة نصف يوم فيقل عدد الشاحنات المتوجهة إلى القطاع بينما لا تدخل شاحنات يوم السبت بسب الإجازة الاسبوعية في إسرائيل.

تعطيل دخول المساعدات من مصر إلى قطاع غزة

وأشار إلى المظاهرات التي يقوم بها المستوطنون على الجانب الآخر من المعبر لتعطيل دخول المساعدات من مصر إلى قطاع غزة.

وأكد زايد على تصريحات الرئيس السيسي بأن مصر تقوم بدورها في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشهامة ومروءة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم.

نفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني صحة مزاعم جيش إسرائيل بأنه أدخل أسطوانات الأكسجين وأجهزة طبية لمستشفى الأمل بخان يونس، مضيفة أن الجيش يمنع كذلك إدخال الوقود لمولدات الكهرباء.

وقالت الجمعية في بيان عبر منصة "إكس" اليوم الأحد: "قوات الاحتلال تدعي إدخالها أسطوانات الأكسجين لمستشفى الأمل، والصورة الحقيقية هي منع الاحتلال لدخول الأكسجين للمستشفى لأكثر من أسبوع، مما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء من المرضى، رغم محاولات التنسيق المستمر مع المنظمات الدولية".

وأوضح البيان أنه "أول أمس حصلنا على موافقة بعد ضغوطات كبيرة لإدخال الاكسجين إلى المستشفى، وبعد أن قامت مركبة إسعاف الهلال الأحمر بإحضار 25 أسطوانة أكسجين من مستشفى ناصر، طلب الاحتلال وضع أسطوانات الأكسجين في أقرب نقطة إلى المستشفى، مدعيا أنه سيقوم بتوصيلها، وفي اليوم التالي وضعت قوات الاحتلال 21 أسطوانة أكسجين فقط أمام مبنى المستشفى".

وأضافت "الهلال الأحمر" أنه "لا صحة إطلاقا" أيضا "لقيام الاحتلال بإدخال أجهزة طبية، بل على العكس قام الاحتلال خلال اقتحامه للمستشفى يوم أمس بتدمير أجهزة ومعدات طبية داخل المستشفى والاعتداء على الطاقم بالضرب والتنكيل بهم وإهانتهم قبل أن يعتقل 9 من الطواقم الطبية والإدارية، و4 جرحى و5 من مرافقي المرضى".

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان مساء السبت إنه "قام مؤخرا بتسهيل تسليم أكثر من 20 أسطوانة أكسجين ومعدات طبية إضافية إلى مستشفى الأمل في خان يونس"، مضيفا أن ذلك جرى نتيجة "تنسيق معقد مع منظمة إغاثة دولية ومسؤولين محليين من أجل نقل أسطوانات الأكسجين إلى المواقع المحددة، حيث قام الجيش الإسرائيلي بجمع أسطونات الأكسجين ونقلها إلى المستشفى".