رئيس إنبي: رحيل زياد كمال لم يفسد علاقتنا بتامر مصطفى

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي أن العلاقة مع تامر مصطفى المدير الفني السابق للفريق جيدة ولا يوجد أي أزمة معه كما تردد في الفترة الأخيرة.



وقال أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" لا يوجد خلاف مع تامر مصطفى بسبب رحيل زياد كمال إلى صفوف نادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية والصفقة تمت نظراً للعلاقة القوية بين إنبي والزمالك ".

وتابع:" زياد كمال لاعب مهم وصفقة قوية لنادي الزمالك في الفترة المقبلة وأتوقع أن ينجح في مهمته مع الفريق الأبيض ".

وكان تامر مصطفى قد تقدم بإستقالته بشكل مفاجئ من تدريب إنبي، قبل أن يتولى مهمة تدريب ودرن فيوتشر.