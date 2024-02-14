Instacart تسرح 7% من قوتها العاملة

يوم آخر، يحدث تسريح آخر للعمال في عالم التكنولوجيا. أعلنت شركة Instacart، خدمة توصيل واستلام البقالة الشهيرة، عن إنهاء خدمة 250 موظفًا، أي حوالي سبعة بالمائة من قوتها العاملة. عمليات التسريح من العمل هي في المقام الأول أفراد من الإدارة الوسطى أو الذين يعملون في مجال الإعلان من خلال منصات مثل Google Ads وRoku. ستدخل معظم عمليات التسريح من العمل حيز التنفيذ بحلول 31 مارس، حيث تقدر Instacart أن العملية ستكلف الشركة ما بين 19 مليون دولار و24 مليون دولار بسبب عوامل مثل مكافآت نهاية الخدمة واستحقاقات الموظفين.

أصدرت Instacart الأخبار مع أرباح الربع الرابع. على الرغم من اختيارها تسريح الموظفين، سجلت الشركة زيادة بنسبة ستة بالمائة في الإيرادات، حيث قفزت من 803 مليون دولار إلى 804 مليون دولار، على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، تشهد Instacart المغادرة الطوعية لثلاثة من مديريها التنفيذيين: الرئيس التنفيذي للعمليات، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، وكبير المهندسين المعماريين.

تأتي عمليات تسريح العمال بعد وقت قصير فقط من الاكتتاب العام الأولي لشركة Instacart في سبتمبر 2023. على عكس العديد من الشركات التي بالكاد (أو لم تنجو) من جائحة كوفيد-19، ازدهرت Instacart. لقد سمح للناس بالبقاء والاستمرار في تلقي البقالة والمواد الضرورية الأخرى. والآن، تتواجد في 5500 مدينة، ومثل معظم الشركات في العام الماضي، تركز على بناء قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. ولكن على الرغم من زيادة إيراداتها، فإن تسريح العمال في الشركة يشير إلى أن كل شيء لا يسير كما هو مخطط له في Instacart.