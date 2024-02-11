مبالغ فيها.. أول تعليق لشعبة الدخان على زيادة أسعار السجائر (فيديو)

قال إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر إن شركة فيليب موريس رفعت أسعار السجائر 11 جنيها، وهي زيادة مبالغ فيها ولم تحدث من قبل.

فيليب موريس رفعت أسعار السجائر 11 جنيها

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، : "السجائر لم تزيد 11 جنيها مرة واحدة نهائيا، والزيادة كانت تتراوح من 5 إلى 6 جنيهات"، موضحا: "زيادة أسعار السجائر 11 جنيها مرة واحدة هي الأضخم عبر تاريخها".

وأشار رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر: "زيادة أسعار السجائر 11 جنيها ليس وقتها الآن"، مضيفا: "الدولة تحصل على ضرائب 5.5 جنيه و8 جنيهات في الشريحة العليا".

وأوضح رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر: "أناشد بقلب الهرم التوزيعي للسجائر حتى لا ترتفع أسعارها في السوق السوداء"، مشيرا: "زيادة أسعار السجائر لن تؤثر على حركة البيع والشراء".

وتابع: "ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة سعر السجائر"، لافتا: "رصدنا أنواع مهربة من السجائر في الأسواق والسجائر المهربة بمعدل 2 مليار سيجارة من حجم استهلاك السجائر.. ونسهتلك 85 مليار سيجارة سنويا".

وأعلنت شركة فيليب موريس مصر رفع أسعار السجائر بداية من اليوم الأحد، لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن "HEETS" و"TEREA"، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية "Merit وMarlboro وL&M" بكافة أنواعها.

أسعار السجائر

وأكدت الشركة لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين أن الأسعار الجديدة لسجائر معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع «QR code» الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ عام 2022، داعية تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.

وقال نفزات كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، إن «الشركة مستمرة في العمل الجاد لتلبية احتياجات المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في الأسواق المصرية ودعم التحول نحو مستقبل خالٍ من الدخان، بما يتماشى مع الاستراتيجية الطموحة التي وضعتها الشركة».

أسعار السجائر بعد الزيادة:



أسعار السجائر

• السعر الرسمي لعبوة ميريت «Merit» بأنواعها 85 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو «Marlboro» بأنواعها 79 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بأنواعها 69 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة إل آند إم «L&M» بأنواعها 59 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها 64 جنيهًا للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.