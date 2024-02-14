على الطريقة الفلسطينية| حضري المنسف باللحم الضاني

المنسف الفلسطيني من الأكلات الشهيه التي تميز بها الشعب الفلسطيني، ويحتوي علي طبقة من الأرز مع اللحم الضاني، بالإضافة لمجموعة من المكونات الآخرى التي تميزها، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.





المنسف

طريقة عمل المنسف الفلسطيني

المكونات

كيلو لحمة ضأني يفضل تكون بعظامها.

4 كوب أرز مصري.

3 فصوص حبهان.

3 فصوص قرنفل.

ورق لوري.

ملح.

فلفل أسود.

5علب زبادي.

2كوب لبن رائب.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة من عصفر.

5فصوص ثوم مفروم.

2ملعقة كبيرة نشا.

مكسرات للتزين.

بصلة.





طريقة التحضير

يوضع اللحم في إناء به ماء مغلي ومستكة وقرنفل وورق لوري وفلفل أسود.

ثم انتظري حتي تسلق اللحم من ساعة لساعة ونصف.

ثم حضري إناء وضعيه على النار.

ثم ضعي ملعقة الزيت وملعقة سمن .

ثم يضاف العصفر والكركم مع التقليب.

ثم يضاف لها 2 حبهان و2 قرنفل، تقلب جيداً.

من الممكن وضع ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

ثم يضاف الأرز المغسول و يقلب.

ثم ضعي 4 أكوب ونصف من الماء مع إضافة الملح ويترك حتى يغلي ويتشرب.

ثم تهدأ النار عليه لتمام نضجه.

ثم حضري الخلاط وضعي اللبن الرائب و الزبادي و النشا و كوب الشوربة ويضرب جيداً.

ثم حضري مقلاة على النار بها سمن بلدي يشوح الثوم حتي تظهر رائحة فقط ثم يضاف عليه خليط اللبن و الزبادي.

يوضع الملح و فلفل أسود ويترك على النار حتى يغلي .

تحمر المكسرات في مقلاة بها سمن.

تحمر اللحمة بعد أن تطهى حسب الرغبة ومن الممكن تقديمها مسلوقة.

يوضع الارز في طبق كبير للتقديم.

يوضع عليه قليل من الصوص.

ثم يوضع اللحم و باقي الصوص.

يزين بالمكسرات المحمرة و يقدم لأفراد الأسرة.