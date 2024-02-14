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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. طرح البوستر التشويقي لمسلسل "عتبات البهجة" بطولة يحيى الفخراني

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "عتبات البهجة"، البوستر التشويقي له، استعدادًا لإطلاقه في السباق الرمضاني 2024.

تفاصيل مسلسل "عتبات البهجة"

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم.

مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ د. مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، وهو عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

وكشفت شركة العدل جروب عن صور جديدة من كواليس مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني، والذى انطلق تصويره منذ فترة للعرض في شهر رمضان 2024، حيث جمعت المشاهد بين يحيى الفخراني وصلاح عبد الله ومحسن منصور وهنادي مهنى وعلاء مرسي وعنبة.

وقال الفنان يحيى الفخراني، عن أعماله في رمضان 2024،  إنه سيقدم مسلسلا دراميا بعنوان "عتبات البهجة" في موسم دراما رمضان 2024، من تأليف مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، والذي عمل معه في عملين من أنجح الأعمال وهما "جحا المصري" و"يتربى في عزو".

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